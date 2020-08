Les Hispanophones fédérateurs au sein de l’effectif du PSG (LP)

J-9 avant le quart de finale de la Ligue des champions du PSG face à l’Atalanta. Tout va bien au sein du club de la capitale après les deux finales de Coupe Nationale remportées. En effet, les hommes de Thomas Tuchel préparent ce match couperet de Champions League dans la sérénité. Et cela se remarque dans l’ambiance du vestiaire remarque Le Parisien.

“C’est l’histoire d’une vraie bande de potes. Qui s’apprécient, rigolent et délirent ensemble à la moindre occasion“, explique le journal. Alors que des clans pouvaient exister (Français, Brésiliens, Espagnols) par le passé, désormais toutes les stars du PSG sont soudées entre elles. Personne n’est mis à l’écart, même les jeunes. Et ce renouveau a été possible grâce aux Hispanophones de l’effectif qui aiment se retrouver en dehors des terrains pour passer du bon temps ensemble comme le prouvent les différentes photos prises et publiées sur les réseaux sociaux. Des joueurs comme Leandro Paredes, Ander Herrera, Keylor Navas, Sergio Rico ont apporté une mentalité différente au PSG qui a permis à cette équipe de créer des liens souligne encore Le Parisien.