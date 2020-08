Les joueurs de retour à l’entraînement le 3 septembre

Ce samedi soir (21 heures, Canal Plus) le PSG devait se déplacer à Lens pour débuter sa saison 2020-2021 de Ligue 1. Mais le match contre le promu Sang et Or a finalement été reporté au 10 septembre prochain. Les joueurs parisiens ont eu le droit à une semaine de repos après leur éprouvant parcours lors du Final 8 de la Ligue des Champions qui s’est terminé dimanche dernier avec une défaite en finale contre le FC Bayern Munich. Les Parisiens – qui ne sont pas sélectionnés pour la trêve internationale – reprendront le chemin du Camp des Loges le jeudi 3 septembre comme l’a révélé le PSG dans son édition du JT. Ils auront donc une semaine pour bien préparer leur retour dans le championnat de France.