Les joueurs du PSG accueillis par les supporters au Bourget

J-4 avant le quart de finale de Ligue des champions entre le PSG et l’Atalanta Bergame. Et à quelques jours de cette rencontre capitale pour les Rouge et Bleu, les joueurs de Thomas Tuchel ont pris la direction de Faro (au Portugal) afin de réaliser un stage de quelques jours. Et avant leur départ pour le Portugal, les joueurs du PSG ont été accueillis par les supporters parisiens à l’aéroport du Bourget, comme l’a dévoilé le club de la capitale sur son compte Twitter. Outre les fumigènes et les chants, le Collectif Ultras Paris (CUP) a accueilli les Parisiens avec un banderole : “Le 11/03 (contre Dortmund) fut magique, faites que le 23/08 soit historique”, comme le rapporte le journaliste de RMC Sport, Saber Desfarges.

Sur son site officiel, le PSG est revenu sur l’engouement des supporters avant le départ au Bourget. “Les hommes de Thomas Tuchel ont eu la surprise de voir les supporters parisiens venus dès 9h du matin les accueillir à l’aéroport du Bourget. Une banderole “3 victoires pour la gloire” a d’ailleurs été déployée par les amoureux du club francilien, afin d’encourager les joueurs dans la compétition européenne (…) Les joueurs ont ensuite pu échanger avec les membres du Collectif Ultra Paris pendant plusieurs minutes, partager un moment de communion, avant de regagner leur avion.”