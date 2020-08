Les joueurs du PSG sont arrivés à Lisbonne, Verratti présent

Le rendez-vous tant attendu face à l’Atalanta Bergame approche. À J-1 du quart de finale de Ligue des champions face au club italien (mercredi 12 août à 21h sur RMC Sport 1), les joueurs du PSG ont quitté Faro afin de s’installer à Lisbonne, lieu du Final 8 de la Champions League. En début d’après-midi, les Parisiens sont arrivés à leur hôtel, comme l’a indiqué le compte Twitter du PSG.

Blessé et forfait pour la rencontre face à la Dea, Marco Verratti a rejoint le reste de l’effectif, tout comme le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi. Ce soir, les Parisiens feront une séance d’entraînement à l’Estadio do Sport Lisboa e Benfica à partir de 19h45. Thomas Tuchel et Marquinhos se présenteront en conférence de presse (horaire pas encore déterminé).

Bonjour Marco ! 👋 Content de te retrouver ! 🥰 pic.twitter.com/y5UmZZ3EdR — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 11, 2020