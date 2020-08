Les messages de Mbappé et Di Maria

Ce soir, le PSG est tombé en finale de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich (1-0). Sur les réseaux sociaux, Kylian Mbappé et Angel Di Maria ont tenu à adresser un message aux supporters parisiens qui ont été derrière le club tout au long de cette saison et ce Final 8 de la Champions League.

Le numéro 7 parisien s’est montré déçu de ne pas conclure la saison 2019-2020 en ramenant la C1 à Paris. “Déçu de ne pas conclure cette année avec la plus belle des récompenses mais la vie est faite ainsi. On s’est battu de toutes nos forces. Félicitations au Bayern. Et un grand merci pour votre soutien durant cette aventure.” De son côté, El Fideo a expliqué que son équipe avait tout donné et qu’il était sûr que les Rouge & Bleu allaient remporter la Ligue des Champions dans le futur. “Nous nous sommes battus jusqu’à la dernière seconde. Nous avons donné notre vie pour ce maillot. Nous tenterons toujours de le porter le plus haut possible. Aujourd’hui nous n’avons pas pu couronner une année incroyable, mais le football permet de prendre sa revanche, et je sais qu’un jour ce club l’aura. Merci aux ultras pour le soutien inconditionnel. Nous continuerons à nous battre comme nous l’avons toujours fait. ALLEZ PARIS.“