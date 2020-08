Les Parisiennes à J-1 du choc contre Arsenal

Dans le sillage des joueurs du PSG, les Parisiennes vont entamer leur Final 8 de Ligue des champions demain, 20 heures (beIN 3), au stade Anoeta de San Sebastian, à huis clos. Cela avec la même ambition que les hommes de Thomas Tuchel : aller au bout et lever la coupe. L’adversaire des quarts de finale de l’UWCL se nomme Arsenal.

Le club londonien est le seul en Angleterre à avoir remporté le trophée continental, en 2007, grâce à un but d’Alex Scott contre le club suédois d’Umeå IK, sur deux manches. Samedi, Arsenal devrait évoluer dans un 4-3-3 avec Leah Williamson et Jennifer Beattie comme axiales. La recrue en provenance de Melbourne City, Steph Catley, pourrait faire ses débuts comme latérale gauche. A droite Noelle Maritz, joueuse venue de Wolfsburg, pourrait également débuter. Lia Wälti, Jordan Nobbs et la capitaine Kim Little devraient composer le milieu de terrain à trois.

Le PSG devrait lui proposer un 4-3-3 ou un 4-2-3-1. En attendant, joueuses et staff sont arrivées à San-Sebastian, hier soir. Ce matin il a été question de “reconnaissance de la pelouse”, comme le rapporte le site officiel du PSG. Cet après-midi, les conférences de presse d’Olivier Echouafni et d’Irene Paredes, donneront quelques indications sur l’état d’esprit et le possible onze. En fin de journée, il sera question de tout dernier entraînement pour les Parisiennes avant le match contre Arsenal. Le vainqueur de ce quart de finale affrontera Lyon ou le FC Bayern en demi-finale mercredi.