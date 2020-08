Les Parisiennes en mission contre Lyon pour s’offrir une finale face à Wolfsburg

Faire chuter son adversaire domestique sur la scène européenne, casser la série des quadruples tenantes du titre, oui les Parisiennes sont en mission ce mercredi de demi-finale d’UEFA Women’s Champions League à Bilbao contre Lyon. Pour ce choc, San Mamés restera à huis clos. Mais c’est aussi ainsi dans le cadre du Final 8 féminin sans VAR jusqu’à la finale, ce qui a valu au PSG d’encaisser un but hors-jeu contre Arsenal (2-1) en quarts.

Le dimanche 9 août, à Auxerre, Lyon et le PSG s’étaient opposés en finale de Coupe de France. Résultat, un 0-0 et une séance de tirs-au-but qui tourne du mauvais côté (une 4e fois de suite) à la sixième tireuse (4-3). Les deux équipes jouent donc dans la même catégorie. “Les Parisiennes ont franchi un palier que ce soit athlétiquement mais aussi dans le jeu “, juge la sélectionneuse des Bleues, Corinne Diacre, via l’AFP. “Sur un match sec, tout est permis. Le combat sera difficile parce qu’elles se connaissent bien.” Dix-sept jours après la dernière opposition, il faudra cette fois que les choses sourient aux joueuses d’Olivier Echouafni qui estime que “tous les compteurs sont remis à zéro”. Ainsi, Paris jouerait une nouvelle finale européenne contre un club allemand, Wolfsburg tombeur hier de Barcelone (1-0) grâce au but de la Suédoise Fridolina Rolfö.

En termes de feuille de match, l’internationale française Amandine Henry est très incertaine pour ce PSG/OL. Olivier Echouafni a lui tout son groupe à disposition. La rencontre se jouera sous les yeux de Jean-Michel Aulas. Nasser al-Khelaïfi ne sera pas à Bilbao. Leonardo est lui espéré sur place.

Feuille de match du PSG / OL

Demi-finale de l’UEFA Women’s Champions League ce mercredi 26 août 2020 à 20 heures, au stade San Mamés (Bilbao/Espagne), visible sur Canal Plus et beIN Sports 1. Arbitre : Anastasia Pustovoitova (RUS).

PSG : Endler – Lawrence, Paredes (c), Dudek, Morroni – Däbritz, Geyoro – Diani, Bachmann, Nadim – Katoto

: Endler – Lawrence, Paredes (c), Dudek, Morroni – Däbritz, Geyoro – Diani, Bachmann, Nadim – Katoto Remplaçantes parmi : Voll, Pinguet, Simon, Cook, Luana, Saevik, Fazer, Baltimore, Formiga, Khelifi, Bruun, Huitema.