Les Parisiennes en quête de finale en Gironde

Ce dimanche, c’est le retour du football féminin dans l’hexagone, le retour à la compétition après cinq mois d’arrêt avec deux demi-finales de Coupe de France : l’En Avant de Guingamp sera opposé à l’Olympique Lyonnais au Roudourou (15h00, Eurosport 2) et Bordeaux au PSG (20h30, Eurosport 2) au Stade Jean-Antoine Moueix de Libourne.

Après cinq semaines de préparation, et malgré trois victoires en amical, les Parisiennes devront se méfier des Girondines, valeur montante en France (3e de la D1 Arkema), où l’on trouve désormais Ève Périsset, et qui veulent frapper un coup en faisant tomber le PSG. “Bordeaux fait partie des meilleures équipes françaises. La tâche ne sera pas simple, mais il y a une finale en jeu et nous ferons tout pour y aller“, a commenté Olivier Echouafni en conférence de presse hier. “Leurs points forts sont multiples, elles jouent un jeu court technique, vont vers l’avant, il y a beaucoup d’internationales, des joueuses de haut niveau.” Grace Geyoro s’est montrée rassurante. “On s’est bien préparé depuis la reprise, sur les plan tactique, technique et athlétique. Nous sommes focalisées sur ce match important et nous sommes prêtes”, a commenté la joueuse du milieu de terrain du PSG.

La 19e finale de la Coupe de France féminine, est programmée le dimanche 9 août (21h00, France 4 et Eurosport 2), se jouera au stade de l’Abbé-Deschamps (Auxerre).

Les Parisiennes seront prochainement de retour dans le sud-ouest

Le 22 août prochain, les féminines du PSG feront face à Arsenal au stade d’Anoeta (San Sebastian) dans le cadre des quarts de finale de la Women’s Champions League. Et avant ce choc, les filles d’Olivier Echouafni se rendront dans la Cité Verte de la ville d’Hagetmau (Landes) afin de préparer au mieux ce match. Une délégation de 39 personnes est attendue entre le 15 et le 21 août prochain sur place.