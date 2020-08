Les remerciements de Matuidi envers Ibrahimovic, Motta et Beckham

Malgré son profil atypique et sa technique loin d’être la plus sûre du circuit, Blaise Matuidi aura, à sa façon tout en abnégation, en travail et en hargne, marqué de son empreinte son passage au PSG (2011-2017). Alors qu’il vient tout juste de parapher un contrat de trois ans du côté de l’Inter Miami, le Champion du Monde 2018 a tenu à remercier les joueurs qui ont marqué sa carrière bien remplie. Et notamment des joueurs qu’il a côtoyé du côté du Paris Saint-Germain : Ibrahimovic, Motta ou Beckham.

“Je pense à Zlatan Ibrahimovic en tout premier lieu, c’est lui qui m’a montré vraiment ce que c’était d’être un compétiteur. Il m’a appris à ne pas perdre, en étant dur parfois, mais ça m’a servi et je lui en serai toujours reconnaissant. Thiago Motta m’a appris la beauté du football par le travail, par son sens du jeu, sa science tactique. Même si ça n’a pas duré longtemps, David Beckham aussi. Je retiens sa simplicité, son humilité. On a pu partager des moments à part, comme des barbecues avec Matthieu Bodmer, Sylvain Armand, Mamad“, a remercié Matuidi dans des propos relayés par Foot Mercato.