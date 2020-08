Les titulaires contre l’Atalanta ménagés ce vendredi matin (Goal)

Ce vendredi matin, une séance d’entraînement était prévue pour les joueurs parisiens, entièrement tournés vers leur demi-finale face au RB Leipzig de mardi prochain. Et Goal nous rapporte que plusieurs joueurs, la majorité étant composée des titulaires face à l’Atalanta, n’y ont pas pris part.

Goal nous indique ainsi que les titulaires du quart de finale remporté face à l’Atalanta sont restés à l’hôtel afin “d’effectuer des soins et de la prévention en salle”. Outre ces titulaires, Kylian Mbappé et Leandro Paredes sont, eux aussi, restés à l’hôtel. Côté terrain, les remplaçants de mercredi ont eu le droit à une séance assez légère basée sur “des jeux de passes, plusieurs petits toros et une légère opposition”, expose le média.

Côté blessés, Layvin Kurzawa s’est contenté d’exercices sur le terrain avec un préparateur physique. En ce qui concerne Marco Verratti, rien de nouveau : Il Gufetto poursuit sa reprise à base de vélo et de piscine.