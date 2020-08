L’intégralité de la Ligue des Champions 2020-2021 sur Téléfoot

Alors qu’on était dans un certain flou quant au futur projet de la nouvelle chaîne Téléfoot, pilotée par Médiapro, les informations s’enchaînent à l’approche de l’ouverture de cette toute nouvelle chaîne sportive prévue pour le 17 août prochain. Ainsi, le média a d’ores et déjà annoncé la co-diffusion de la prochaine édition de la Ligue des Champions, en plus de celle de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Mieux, Téléfoot vient de nous annoncer, via son compte twitter, que sa chaîne diffusera même l’intégralité de la Ligue des Champions 2020-2021. Pour rappel, l’abonnement comprenant Téléfoot plus Netflix, avec qui la chaîne a conclu un partenariat, devrait être disponible à hauteur de 29,99 €.