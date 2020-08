UWCL Demi-finale – PSG / Lyon (0-1)

C’est une affiche bien connue de la D1 Féminine. Le PSG affronte Lyon ce soir en demi-finale de la Ligue des Champions. Les Parisiennes voudront poursuivre leur rêve européen en battant leur rivale française. Une confrontation qui arrive après la finale de Coupe de France remporté par les Lyonnaises aux tirs au but (0-0, 4 TAB à 3). Les Parisiennes pressent haut et conserve la possession de balle en ce début de match mais n’arrivent pas à se montrer dangereuses. Les deux équipes s’observent et n’arrivent pas à se procurer occasion (8e). C’est Lyon qui va se procurer la première occasion après une belle sortie du ballon, Majri est trouvé à droite de la surface parisienne. Elle centre à ras de terre dans la surface jusqu’à Parris, qui se retourne et frappe. Cette dernière déviée par Paredes passe au ras du poteau gauche d’Endler (12e). Bien lancée en profondeur, Perle Morroni réalise une percée jusqu’à la gauche de la surface lyonnaise mais son centre est raté (16e). C’est encore une fois Lyon qui va se procurer une occasion. Marozsán voit sa frappe contrée par Geyoro. Cette dernière reste au sol quelques secondes mais se relève. Plus de peur que de mal (21e). Depuis le quart de jeu, Lyon a repris la maîtrise du ballon et se procure quelques situations sans pour autant mettre en danger Endler. Sur un corner, Bronze est étrangement seul dans la surface, elle place une tête que capte facilement Endler (31e). Dans la foulée, Sara Dabritz est trouvée dans la surface lyonnaise, mais son centre en retrait ne trouve personne. Le ballon est ensuite récupéré par Lawrence, qui voit son centre contré en corner (32e). Ce dernier est repoussé par la défense lyonnaise mais, le ballon revient sur Diani à gauche de la surface. L’attaquante parisienne se remet sur son pied droit et déclenche une frappe captée par la gardienne lyonnaise (33e). Les Lyonnaises qui vont se procurer une nouvelle occasion mais la tête Gunnarsdottir passe au ras du poteau parisien (38e). Dernière action avant la fin de la première période. Après quinze bonnes premières minutes, le PSG a énormément subi, Lyon se procurant plusieurs occasions sans pour autant encaisser un but. Les deux équipes rentrent aux vestiaires avec ce score de 0-0. Tout est encore à faire dans cette demi-finale.

Lyon repart fort en ce début de deuxième mi-temps, mais Parris – dans la surface – voit sa frappe facilement captée par Endler (46e). Deux minutes plus tard, Marie-Antoinette Katoto arrive dans la surface, dribble et remet en retrait à Sara Dabritz. Mais la frappe de l’Allemande est complètement ratée. Nadia Nadim, qui a reçu un carton jaune (17e) et qui est énervée est remplacée par Baltimore (53e). Les Parisiennes vont réussir à conserver le ballon pendant une minute, tournant autour de la surface lyonnaise, sans pour autant se montrer dangereuse. Morroni voit sa frappe repoussée par une défenseure lyonnaise (56e). Le PSG va jouer les 25 dernières minutes du match à 10 contre 11. Après une faute sur Bronze, Grace Geyoro va recevoir son deuxième carton jaune, synonyme d’expulsion. Une faute lourde de sens, puisque sur le coup franc, Wendie Renard s’élève plus haut que tout le monde et propulse sa tête au fond des filets d’Endler (67e). Double peine pour les Parisiennes qui sont menées (0-1). Une ouverture du score logique au vu de la domination lyonnaise. Lyon va également se retrouver à dix. Pour une charge sur Endler, Parris va recevoir un deuxième carton jaune et donc être expulsée. (74e). À dix minutes de la fin, Olivier Echouafni décide de faire entrer Signe Bruun, qui avait offert la qualification contre Arsenal. Les Parisiennes poussent dans les cinq dernières minutes du match, mais c’est trop brouillon dans le dernier geste. Après cinq dernières minutes où les Parisiennes ont monopolisé le ballon sans pour autant réussir à se montrer dangereuse, l’arbitre siffle la fin du match. Dominatrice une très grande partie du match, les Lyonnaises s’imposent et retrouveront Wolfsburg en finale dimanche soir.

Feuille de match du PSG / OL

Demi-finale de l’UEFA Women’s Champions League ce mercredi 26 août 2020 à 20 heures, au stade San Mamés (Bilbao/Espagne), visible sur Canal Plus et beIN Sports 1. Arbitre : Anastasia Pustovoitova (RUS).

: XI des Féminines du PSG (4-3-3) : Endler – Lawrence, Paredes (c), Dudek, Morroni – Bachmann (Formiga, 68e), Däbritz, Geyoro – Diani (Baltimore, 53e, Bruun, 80e), Katoto, Nadim Remplaçantes : Voll, Pinguet, Simon, Cook, Luana, Saevik, Fazer, Baltimore, Formiga, Khelifi, Bruun, Huitema.