Lizarazu : “Messi, ce serait un coup marketing et de communication extraordinaire mais…”

C’est le sujet qui occupe tout l’espace médiatique quand on parle de football ces derniers jours. Lionel Messi, après 20 ans passés au FC Barcelone, a fait savoir à ses dirigeants qu’il comptait quitter la Catalogne cet été. Attendu pour passer des tests médicaux ce dimanche, la Pulga ne sait pas présenté au centre d’entraînement ont rapporté plusieurs médias ce dimanche après-midi. Parmi les clubs annoncés intéressés par l’Argentin (33 ans), le PSG ne devrait pas tenter de le recruter selon Bixente Lizarazu. Pour lui, le PSG doit d’abord penser à se renforcer aux postes de latéral droit, et un milieu de terrain. “Ce serait un coup marketing et de communication extraordinaire. Mais pour le PSG, il y a un latéral droit à trouver, un milieu défensif, rappelle Lizarazu sur le plateau de Téléfoot. Si on continue dans l’esprit de construire une équipe, ce n’est pas vraiment l’idée selon moi.”