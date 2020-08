Loko : “Icardi est précieux à condition que l’équipe joue sur ses qualités”

En pleine forme et en pleine réussite dans les premiers mois suivants son arrivée en terre parisienne, Mauro Icardi connait, depuis le début de l’année 2020, une passe bien plus délicate. Un constat qui s’est répété ce mercredi face à l’Atalanta : plutôt transparent une bonne partie du match, c’est finalement Éric Maxim Choupo-Moting, son remplaçant, qui a su faire la différence pour qualifier le PSG. Et pour Patrice Loko, ancien avant-centre passé notamment par Paris, il ne faut pas enterrer l’ancien intériste trop tôt. Mais pour que son profil soit réellement efficace, le onze parisien va devoir plus jouer sur ses qualités naturelles.

“Il a semblé gêné par ce système et cette configuration inédite. Peut-être qu’il paie aussi physiquement la coupure liée au Covid. Avec le retour de Mbappé en demi-finale, il va bénéficier de plus de liberté et d’espace. Il est meilleur dans un système en 4-4-2 avec un joueur qui lui tourne autour et des garçons, comme Neymar et Di Maria, qui apportent le danger sur les côtés. Contre l’Atalanta il a semblé très seul devant et lorsqu’il dézonait, il n’y avait plus personne dans l’axe. Le sortir de l’équipe ? Non ! C’est un attaquant habitué à marquer, il est trop précieux dans la surface de réparation à condition que l’équipe joue sur ses qualités“, a exposé Loko pour Le Parisien.