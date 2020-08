L’OM porte plainte contre deux supporters parisiens (RMC Sport)

La finale de la Ligue des Champions du PSG face au Bayern Munich dimanche soir (21 h, TF1, RMC Sport 1) ne passe pas du tout du côté de Marseille. Déjà mardi soir, une cinquantaine d’ultras marseillais ont fait le tour des bars dans la citée phocéenne pour empêcher la diffusion de la demi-finale contre Leipzig (0-3). Des échauffourées ont même éclaté. Il y a eu ensuite imbroglio autour du port du maillot et des couleurs du PSG dans le centre-ville de Marseille. Ce samedi, RMC Sport explique que l’OM lui “a confirmé” qu’il allait porter plainte contre deux supporters du PSG. La raison ? Ils ont craché et uriné sur le Vélodrome. “Le contexte est tendu actuellement, en raison de la finale de Ligue des champions qui arrive mais aussi de provocations de la part de touristes qui ont pu se filmer en train de cracher ou d’uriner sur le Vélodrome ou l’emblème de l’OM. […] Nous poursuivrons toute personne coupable de tels agissements“, indique l’Olympique de Marseille via le média sportif.