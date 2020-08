Luis Fernandez : “Neymar tire tout le monde vers le haut”

Luis Fernandez, en tant qu’entraîneur, a remporté la première coupe d’Europe du PSG. Et il pense qu’avec ce 4-3-3, qu’avec Neymar en leader, le Paris Saint-Germain pourrait cumuler C2 et C1 à partir de dimanche soir.

“Quand tu as Neymar, Mbappé et Di Maria devant, il te faut un milieu qui puisse ratisser, qui puisse récupérer, c’est ce qu’ils ont fait. Et défensivement, ils ont été très solides. C’est l’image que j’ai de cette équipe : un vrai groupe, qui partage, qui fait les efforts ensemble, et c’est justement ce qui te fait gagner”, commente Luis Fernandez dans L’Equipe. “Herrera et Paredes ont parfaitement fonctionné avec Marquinhos. Vraiment, ce milieu à trois m’a plu. Neymar ? Je revois le Neymar du Barça. Il avait du plaisir à jouer, il était heureux, il participait, il jouait avec ses partenaires. Là, on le retrouve comme ça, il cherche ses partenaires, il ne la joue pas individuel, il cherche la bonne passe, avec cette activité, cette présence. Il est en train de prendre son rôle de leader, il a la maturité, il tire tout le monde vers le haut. Il a changé. Il y a quelque chose dans sa tête qui fait qu’aujourd’hui il est bien à Paris. Tu le vois quand il prend un coup et qu’il tombe. Il se relève très vite, il a envie d’être celui sur qui on peut compter. Et Neymar, il te fait gagner.“