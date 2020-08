Luis Fernandez salue “l’état d’esprit” du PSG et de Lyon

Le PSG et Lyon en demi-finale de Ligue des Champions après leurs victoires contre l’Atalanta Bergame (1-2) et Manchester City (1-3), c’est une première historique. Les deux clubs français tenteront de se retrouver en finale de C1 dimanche soir (21 heures). Luis Fernandez s’est réjoui de la qualification des deux clubs français et a tenu à souligner l’état d’esprit des deux équipes. “Lyon et le PSG ont aussi effectué une véritable préparation et disputé des matchs amicaux. Ce n’est peut-être pas la même intensité qu’une compétition, mais ce n’est pas rien. Les cinq changements leur offrent un petit plus pour éviter les trous physiques, assure l’ancien joueur et coach Rouge & Bleu dans Le Parisien. Mais ils ont surtout beaucoup de qualités. Les Parisiens et les Lyonnais n’ont peut-être pas dominé dans le jeu, mais ils ont eu un état d’esprit, une volonté et un engagement sans faille. Ils ont été très disciplinés. C’est grâce à leur attitude qu’ils se sont qualifiés.“