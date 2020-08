Luis Suarez a échangé avec Nedved, vice-président de la Juve (Tuttosport)

Plus en odeur de sainteté au FC Barcelone, Luis Suarez cherche un point de chute pour poursuivre sa carrière. Plus tôt dans la journée, Téléfoot (l’émission) assurait que l’attaquant uruguayen (33 ans) était emballé dans la perspective de rejoindre le PSG et son ami Neymar. Mais le PSG n’est pas le seul dans ce dossier. En effet, la Juventus Turin s’intéresserait aussi à l’ancien de Liverpool afin de remplacer Gonzalo Higuain, qui n’entre pas dans les plans de la Vieille Dame. Suarez se serait même entretenu par téléphone avec Pavel Nedved – vice-president de la Juve – récemment selon les informations de Tuttosport. Luis Suarez n’est pas seul dans la liste de la Juventus, qui s’intéresse également à Edin Dzeko conclut le quotidien sportif turinois.