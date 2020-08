Madar : “Je ne me fais pas de souci pour Icardi, il va se remettre à marquer”

Après un début de saison tonitruant, Mauro Icardi a largement baissé de régime depuis le début de l’année 2020. Pour le retour de la compétition officielle après quatre mois d’absence, l’attaquant argentin semblait très loin de sa forme optimale, passant les deux finales de coupes nationales quasiment comme un fantôme. Mickaël Madar, ancien attaquant du PSG (1999-2001), explique rester sur sa faim quant aux prestations de l’ancien de l’Inter.

“Sur les deux derniers matchs, je reste sur ma faim mais pas seulement par rapport à lui. Tous les joueurs manquent de jus, et Icardi est tributaire de ce qui se passe autour de lui. Physiquement il est juste, et comme en plus il n’a pas de ballons, il est un peu à poil. À part Neymar, aucun joueur ne fait la différence, note Madar dans le Parisien. Le problème, c’est que Mbappé joue beaucoup pour Neymar, et Neymar pour Mbappé. Et pour un attaquant, quand tu ne scores pas, moralement, ça devient vite compliqué. Mais je ne me fais pas de souci pour un joueur comme lui. Il va se remettre à marquer.“