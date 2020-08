Amel Majri : “Il y a encore un petit écart entre le PSG et nous”

Si sur l’aire de jeu on ne voit plus vraiment de différence de niveau physique, tactique ou technique entre les Lyonnaises et les Parisiennes, le club rhodanien est encore celui qui cumule les trophées, avec encore une Coupe de France remportée aux tirs-au-but cet été du côté d’Auxerre. Ce samedi, à 20 heures, le PSG sera opposé à Arsenal et Lyon au Bayern dans le cadre des quarts de finale de l’UEFA Women’s Champions League au pays basque espagnol. En cas de victoires aujourd’hui pour les deux clubs français, alors mercredi il y aura retrouvailles afin de désigner le finaliste. Et selon Amel Majri (27 ans), sereine, l’OL reste au dessus du PSG chez les femmes.

“À chaque fois qu’on les joue, ce sont des matches difficiles. Les Parisiennes sont en progression, c’est bien de les voir à ce niveau-là de la compétition, c’est super pour le foot français. Elles travaillent, mais nous aussi on continue de travailler. Il y a encore un petit écart entre nous, je pense”, affirme l’internationale française Amel Majri dans L’Equipe. De quoi piquer un peu plus des Parisiennes désireuses de s’inscrire dans le sillage de la section masculine pour les 50 ans du club.