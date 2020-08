Mancini : “Le PSG est une grande équipe et a plus d’expérience”

Mercredi soir, le Paris Saint-Germain fait son grand retour en quart de finale de la Ligue des champions. Si les conditions sont assez exceptionnelles cette année, avec un Final 8 à Lisbonne, les Parisiens comptent bien jouer crânement leur chance face à l’Atalanta. Dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport, Roberto Mancini, le sélectionneur de l’Italie, s’est confié sur cette rencontre et estime que la Dea a ses chances.

Interrogé sur les possibilités que l’équipe de Bergame remporte cette édition, Mancini a tenu d’abord à tempérer les choses, mais les absences côté parisien pourraient aider déjà à passer ce tour selon lui.

“Doucement. D’abord, pensons au PSG, qui est une grande équipe et qui a plus d’expérience au plus haut niveau. Ils ne sont certainement pas au sommet, juge Mancini. Ils ont perdu Cavani, ils n’auront pas Di Maria, Verratti et Mbappé sont plus qu’incertains. Leur championnat s’est terminé en mars. Et l’Atalanta a tout ce qu’il faut pour jouer les quarts de finale avec confiance.“