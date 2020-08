Maracineanu appelle à des comportements civiques et responsables dimanche

La ministre déléguée en charge des sports, Roxana Maracineanu, s’est exprimée sur Europe 1. Interrogée sur le sujet de la présence d’Emmanuel Macron à l’Estadio Da Luz dimanche soir pour le PSG-Bayern, la ministre a expliqué qu’il fallait encore attendre pour le savoir. “J’y étais pour les demi-finales, je vais retourner à Lisbonne pour la finale. La décision du président de la République dépendra du choix de la chancelière Merkel”, a expliqué Maracineanu.

Concernant les rassemblements de personnes et les possibles liesses dans Paris, la ministre a demandé à chacun d’être responsable. “Il y aura 5000 personnes au Parc des Princes, plus le camp des Loges. Ce sont des fan-zones puisque certaines personnes vont accéder au match sur des grands écrans, au stade. S’il y a une victoire du PSG, j’appelle à fêter cela en responsabilité, chez soi. Et si certains sortent, que ce soit avec le masque et dans le respect des gestes barrière. On n’interdit pas. Il y aura des forces de l’ordre. Il ne faudra pas qu’il y ait de débordements. J’appelle à des comportements civiques, responsables, il y a d’autres façons de suivre ce match.”