Marcelo : “On a joué au même niveau que le PSG”

Lyon s’est incliné lors de la séance de tirs au but face au PSG lors de la dernière finale de la Coupe de la Ligue (0-0, 6 t.a.b à 5). Marcelo, le défenseur lyonnais est déçu de la défaite de ce soir, son équipe ayant fait jeu égal avec le PSG selon lui.

“Nous sommes tristes parce que, ce soir, nous avons montré que nous étions une vraie équipe. On a joué au même niveau que le PSG. Il y a eu beaucoup de choses positives, mais c’est sûr que c’est dur de perdre un trophée comme ça, note Marcelo dans des propos relayés par l’Equipe. […]Je pense que c’était dur de rejouer après trois mois sans matches. C’était chaud aussi. Mais pas d’excuses. On a besoin de continuer, de penser positif. On a un grand match contre la Juventus à jouer.“