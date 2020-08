Margotton : “Si le PSG remporte la C1, ce sera historique et le commentaire y restera associé”

TF1 et RMC Sport 1 diffuseront dimanche à 21 heures la finale de la Ligue des champions opposant le PSG au FC Bayern. Des millions de téléspectateurs seront branchés sur la première chaîne de France et écouteront les commentaires de l’ancien international français et joueur du Bayern, Bixente Lizarazu, mais aussi de Grégoire Margotton. Une de leurs phrases pourrait rester dans la mémoire collective en cas de moment fort.

“Si le PSG remporte la Ligue des champions, ce sera un moment historique et le commentaire y restera associé. J’ai beaucoup réentendu le commentaire de Thierry Roland, en 1993, avec “l’extraordinaire coup de tête de mon Basilou”. On verra dimanche s’il y a “mon Kylian” ou “mon Neymar”(rires)”, commente Grégoire Margotton dans L’Equipe. “Je suis lyonnais de naissance, l’OL n’est pas une équipe lambda pour moi, mais je ne suis pas supporter de Lyon. Je l’ai beaucoup commenté pendant mes années Canal, parce que j’étais le Lyonnais de service et qu’on m’y envoyait en priorité. Je serais tout aussi ému et heureux de dire “le PSG gagne la première Ligue des champions de son histoire” que j’aurais pu l’être si cela avait été Lyon.”