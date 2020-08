Marie-Eve Gahié et Romane Dicko deux ans au PSG Judo

Le PSG c’est du football, du handball et du judo. Cette dernière section a annoncé les signatures des championnes Marie-Eve Gahié et Romane Dicko. “Les deux Françaises, évoluant respectivement dans la catégorie des moins de 70 kg et des plus de 78 kg, seront liées au Club pour deux ans”, informe le club francilien.

“En tant qu’enfant du 15ème arrondissement et véritable Titi parisienne, le choix de rejoindre le PSG Judo s’est imposé naturellement“, commente Marie-Eve Gahié, championne du monde 2019. “M’entraîner avec un athlète exceptionnel comme Teddy Riner et apprendre chaque jour à ses côtés est une chance. Rejoindre le club de ma ville l’est tout autant.”

“Je ressens beaucoup de fierté”, a expliqué Romane Dicko, championne d’Europe 2018. suite à sa signature. “Je vais intégrer un club référence à l’échelle mondiale, un club qui est parvenu à mettre en place une structure de très haut niveau autour de sa section judo. J’ai hâte de débuter les entraînements avec le staff et les autres combattants du Club. Tous les éléments sont réunis pour me permettre de poursuivre ma progression et de m’épanouir.“