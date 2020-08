Marquinhos : “Le football, ça passe par la motivation, la foi”

25 ans après, le PSG connaîtra une demi-finale de Champions League. Victorieux en fin de match face à l’Atalanta Bergame en quart de finale de la Ligue des champions (2-1), le club de la capitale affrontera le RB Leipzig ou l’Atlético de Madrid le 18 août prochain. Auteur du but égalisateur à la 90e minute, le vice-capitaine du PSG – Marquinhos – a évoqué la rencontre compliquée face à la Dea.

“On a perdu les autres années et cette année, on voit le match, on domine, on a les occasions mais il fallait y croire. Le football, ça passe par la motivation, la foi. Si vous avez vu le match, vous avez vu qu’ils ont été agressifs. Il fallait qu’on couvre tout le terrain et que dès qu’on avait le ballon, il fallait vite se projeter. Au milieu, on a fait en sorte que Neymar soit libre de faire ce qu’il veut, a déclaré Marquinhos dans des propos rapportés par Goal.com. On a pris un but qui a compliqué le match mais on était bien dans cette rencontre et on est content de cette qualification le jour des 50 ans du club. On ne veut pas s’arrêter là, les supporters parisiens vont bien dormir, enfin s’ils arrivent à dormir. On va fêter ça ce soir.”