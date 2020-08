Marquinhos : “Nous avons ce rêve mais nous sommes conscients que la route est longue et difficile”

Mercredi soir, le PSG a offert une soirée rocambolesque à ses supporters. Menés à la 90e minute de jeu face à l’Atalanta Bergame en quarts de finale de Ligue des champions, les Parisiens ont réalisé un finish exceptionnel dans les dernières minutes (2-1) du match afin d’arracher une qualification en demi-finale de C1, une première depuis 25 ans. Auteur du but de l’égalisation, le vice-capitaine du PSG – Marquinhos – est revenu sur l’état d’esprit du groupe lors des derniers instants du match, avant d’évoquer son ressenti au moment de l’égalisation.

“Nous connaissons ces moments dans notre métier, dans notre équipe. Nous savons que dans le football, les choses arrivent très vite, les choses peuvent changer très rapidement, comme nous l’avons montré. Et ça peut changer en notre faveur ou contre nous. C’est déjà arrivé, nous sommes rentrés chez nous tristes et en pleurs. Et maintenant, nous avons réussi faire basculer le scénario en notre faveur. Nous sommes suffisamment expérimentés pour savoir que ce n’est pas fini tant que l’arbitre n’a pas donné le coup de sifflet final. Nous devons y aller, nous devons y croire, a déclaré Marquinhos au site officiel du PSG. Mon sentiment après le but ? C’était une vague de sentiments et d’émotions. Dès que j’ai marqué, je me suis retourné et j’ai regardé mes coéquipiers sur le banc et dans les gradins. J’ai en tête cette image d’eux sautant et célébrant, ne sachant pas comment célébrer, courant, sautant, se serrant dans les bras. C’était très bon. Et pour moi, personnellement, c’était l’une des émotions les plus fortes que j’ai vécues ici au Paris Saint-Germain.”

Lors de cet entretien, Marquinhos s’est également projeté sur la demi-finale face au RB Leipzig, le 18 août prochain. “De nos jours, compter sur le prestige ne mène nulle part. Nous avons vu que jouer en équipe, avoir une stratégie et jouer avec force font une énorme différence sur le terrain. Nous devons donc simplement faire de notre mieux et jouer à notre plus haut niveau. Nous avons des joueurs talentueux, mais nous devons nous unir et nous entraider sur le terrain, donner tout ce que nous avons, consacrer tous nos efforts et tout notre cœur à ce que nous aimons, le football, et lutter pour gagner, a déclaré Marquinhos à psg.fr. Bien sûr nous avons pour objectif de remporter ce trophée parce que nous sommes ambitieux. Nous avons ce rêve mais nous sommes conscients que la route est longue et difficile. Nous devrons continuer et nous battre pour le gagner.”