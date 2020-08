Marquinhos : “On est prêt à jouer ce gros match avec sérénité, enthousiasme et courage”

Demain à 21h (RMC Sport 1), le PSG jouera un match capital face à l’Atalanta Bergame dans le cadre d’un quart de finale de Champions League. Et pour cette rencontre, Thomas Tuchel pourra compter sur l’un de ses cadres, Marquinhos. À la veille de cette rencontre, le défenseur parisien s’est présenté en conférence de presse. Extraits choisis.

Une préparation sereine

Marquinhos : “Je pense que le groupe se prépare de la meilleure façon possible avec la motivation. On a fait des bons entraînement et des bons matches. On est dans les meilleures conditions même avec le contexte de demain. On est prêt à jouer ce gros match avec sérénité, enthousiasme et courage. On va mettre tous les éléments pour faire un bon match demain.”

Une concentration plus difficile avec ce contexte (huis clos) ?

Marquinhos : “Comme face au BVB, on doit être bien concentré. C’est dommage pour le foot et le spectacle. On voulait nos supporters et nos familles ici mais malheureusement ils ne pourront pas venir. Il faut mettre tout ce qu’il faut pour faire un gros match, peu importe la manière et l’ambiance.”

Ander Herrera

Marquinhos : “C’est un très bon joueur, de haut niveau et habitué à jouer des grands matches. Il a un caractère important. C’est un joueur qui n’a pas peur d’aller au combat. C’est le genre de joueur qu’on aime avoir à nos côtés. Il a démontré qu’il avait de la qualité. C’est un joueur important pour nous.”

L’attitude à adopter face à l’Atalanta sur un match unique

Marquinhos : “J’aime bien ce genre de match où il faut tout donner et avoir une bonne stratégie. Il faut qu’on soit présent dans ce genre de combat. On est prêt avec l’équipe. Il faut tout faire pour ne pas avoir de regrets après le match. Il faut jouer 90 minutes comme des guerriers et tout donner. Il faut mettre tout ce qu’on a à notre disposition pour faire un grand match et aller en demi-finale.”