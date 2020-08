Matheus Cunha, Leonardo repartira à la charge après le Final 8 (UOL)

Le Paris Saint-Germain est embarqué dans un mois d’août particulièrement excitant. Et une fois celui-ci passé, on espère avec brio, ce sera très certainement le mercato qui prendra une grande place au sein de la sphère médiatique. Ce mardi, UOL Esporte nous explique d’ailleurs que l’un de ces dossiers chauds post Final 8 devrait bien être Matheus Cunha.

Avec le départ d’Edinson Cavani et les seules alternatives Éric Maxim Choupo-Moting et Arnaud Kalimuendo, on se doute bien que l’une des priorités de Leonardo sera de dégoter une doublure digne de ce nom à Mauro Icardi en vue de l’exercice suivant. Et depuis plusieurs semaines, c’est le nom de Matheus Cunha, jeune attaquant brésilien évoluant du côté du Hertha Berlin, qui est très souvent associé au PSG dans la rubrique transfert. Si confirmation et démenti il y a déjà eu dans cette affaire, avec divers échos pas toujours concordants donc, UOL nous indique ce jour que Matheus Cunha est bien une piste sérieuse de Leonardo. Mieux, le média auriverde nous explique que le directeur sportif parisien devrait dégainer dans ce dossier une fois le Final 8 conclu. Tant que le club de la capitale sera en course au sein de la compétition continentale, les pourparlers resteront donc en stand-by.

Il faut cependant rappeler que Matheus Cunha a signé au Hertha Berlin il y a moins d’un an, en janvier dernier, en provenance du RB Leipzig pour une somme estimée à 18 millions d’euros. Les dernières informations à ce sujet venant d’Allemagne faisaient état d’un désir de l’attaquant de 21 ans, auteur de 5 réalisations en 11 matches, de rester en Bundesliga au moins encore une saison. Affaire à suivre…