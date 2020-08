Matthäus : “Je vois une finale entre le Bayern Munich et le PSG”

Dans trois jours, le Final 8 de la Ligue des Champions débute avec le quart de finale entre le PSG et l’Atalanta Bergame. Invité à pronostiquer l’affiche de la finale, Lothar Matthäus – légende du football allemand et Ballon d’Or 1990 – pense que le Bayern Munich affrontera le PSG. “Les demi-finales seront le Bayern contre Manchester City et le PSG face à l’Atlético. Je vois une finale entre le club bavarois et Paris. J’éprouve de la sympathie pour le club de la capitale française car je suis ami avec le propriétaire, et en termes de qualité, Paris est meilleur que l’Atlético. En finale, je croiserai bien sûr les doigts pour une victoire des Bavarois“, lance l’ancien du club munichois dans son édito pour Sky Allemagne.