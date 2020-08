Matuidi : “J’étais déçu, comme tous les supporters du PSG, mais je suis aussi fier du parcours du PSG”

Blaise Matuidi a quitté le PSG à l’été 2017 après 295 matches sous le maillot des Rouge & Bleu. Le nouveau joueur de l’Inter Miami – club de MLS de David Beckham – est resté très attaché au club de la capitale. Au micro de RMC, le milieu de terrain (33 ans) a avoué être triste après la défaite de ses anciens coéquipiers en finale de Ligue des Champions contre le Bayern (1-0) tout en étant fier de leur parcours.

“J’étais déçu, comme tous les supporters du PSG, mais je suis aussi fier du parcours du PSG. Ils ont écrit un peu l’histoire du club en atteignant la finale de la Ligue des champions pour la première fois. Je sais à quel point c’est dur d’y arriver, assure Matuidi sur les ondes. Je pense que la finale se joue sur des détails dans les zones de vérité. Paris a eu les opportunités pour marquer ce premier but et on sait que dans ce genre de match c’est important. Et le Bayern a été costaud pour laisser passer l’orage.“