Maturana : “Le PSG a un peu de la malchance… Tu ne choisis pas de te blesser à l’oreille !”

À 3 jours du quart de finale de la Ligue des Champions qui va opposer le Paris Saint-Germain à l’Atalanta, les absents sont au coeur des discussions ! Les Rouge & Bleu devront faire sans Di Maria (suspendu), Verratti et Kurzawa (blessés). Kylian Mbappé est de son côté incertain de disputer ce match suite à une grosse entorse à la cheville droite. Si certains pointent du doigt des défaillances psychologiques et physiques, d’autres pensent que le PSG est juste malchanceux à l’approche des grands rendez-vous.

C’est le cas du journaliste, Pierre Maturana, qui sur La Chaîne L’Équipe explique que toutes les blessures ne se valent pas et que celles du PSG sont surtout dû à la faute à “pas de chance”.

“Toutes les blessures ne se valent pas. Tu ne peux pas comparer une blessure un peu bête que tu te fais dehors, et lorsque Loïc Perrin vient te découper en finale de Coupe ! Tu ne peux pas comparer n’importe quelle blessure avec un contact à l’entrainement. Même si tu es un bon joueur, tu peux être touché au mauvais endroit, au mauvais moment et tu n’y es pour rien… C’est un peu de la malchance ! Tu ne choisis pas de te blesser à l’oreille par exemple… Ils ont de la malchance !“