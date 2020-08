Maxwell : “Le PSG a cette capacité de remporter la Ligue des champions”

De 2012 à 2017, Maxwell a porté fièrement les couleurs du Paris Saint-Germain. Le Brésilien était devenu un cadre majeur du vestiaire parisien avant d’intégrer l’organigramme du club à la fin de sa carrière. Actuellement au Brésil en qualité d’ambassadeur du club, l’ancien latéral gauche n’en oublie pas son ancienne équipe. Maxwell suit encore attentivement les performances du PSG, et il a d’ailleurs donné son sentiment quelques jours avant la reprise de la Ligue des champions et le quart de finale face à l’Atalanta (mercredi, 21h).

“Pour moi, le PSG a comme ces dernières années la capacité de remporter cette Ligue des champions. Il y a eu des échecs récents, mais je crois que cette année l’équipe est plus équilibrée et surtout dans un moment et une ambiance très positifs“, a expliqué Maxwell dans les colonnes du Parisien.

Dans cet entretien Maxwell est également revenu sur son rôle de coordinateur sportif du club, qu’il avait endossé à la suite de sa carrière. S’il admet un métier compliqué, notamment vis à vis de ses anciens partenaires, cela lui a permis d’entrer dans le vif du sujet.

“C’était un rôle très difficile. Parce que je sortais d’un vestiaire où j’avais des partenaires, des amis et là je connaissais la stratégie du club vis-à-vis de chaque cas individuel, raconte Maxwell dans Le Parisien. Lucas ça a été difficile à vivre, mais pas seulement, Pastore aussi, Blaise (Matuidi) également. Ce sont des garçons auxquels j’étais très attaché. C’était dur, mais c’était une manière d’apprendre, de m’adapter à mon nouveau rôle.“