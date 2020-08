Kylian Mbappé : “C’est un match pour écrire l’Histoire”

On y est enfin, le jour que tous les supporters parisiens attendent est enfin arrivé. Pour la première fois de sa jeune histoire, le Paris Saint-Germain dispute, ce dimanche soir, la finale de la tant convoitée Ligue des Champions. Pour Téléfoot, Kylian Mbappé a partagé ses impressions à quelques heures de cette confrontation face au Bayern Munich. Avec un mot d’ordre : marquer l’Histoire, encore et toujours pour l’attaquant parisien.

“On est confiant, on croit en nos qualités, en notre groupe. On va continuer à faire ce qu’on a fait lors des précédents matches. Il faut rester dans la continuité. On va garder nos principes de jeu. De la peur ? Non, jamais de peur. Il ne faudra pas être tétanisé. Cela reste un match de football. C’est un match pour écrire l’Histoire. Il faut être décontracté, ne pas faire le match avant. La pression, je l’a gère bien. J’ai toujours rêvé de jouer ce genre de match.”