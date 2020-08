Mbappé confirme les départs de Silva et Choupo-Moting

En fin de contrat le 30 juin, Thiago Silva et Eric Maxim Choupo-Moting avaient accepté de prolonger leurs contrats de deux mois afin de terminer la saison 2019-2020 avec les deux finales de coupes nationales et le Final 8 de la Ligue des Champions. Avec la défaite en finale de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich (1-0), les deux joueurs ont terminé leur aventure parisienne. Une information confirmée par Kylian Mbappé, sur son compte Instagram.

“Voilà c’est la fin. Je suis très triste de vous dire au revoir et que votre aventure s’arrête mais aussi très fier d’avoir pu jouer avec vous, écrit ému le numéro 7 parisien avant d’adresser un petit mot à chacun. Capitaine, tu est une légende, tu as marqué l’histoire du club. L’un des meilleurs que j’ai pu voir et avec qui j’ai joué. Choupo, tu as été comme un grand frère pour moi pendant deux ans. Les gens ont mis du temps à réaliser quel formidable joueur tu es. Mais tu est avant tout un mec super. Merci beaucoup les gars, vous allez me manquer.“

Pour rappel, Thiago Silva devrait rejoindre Chelsea, alors que le héros du quart de finale contre l’Atalanta Bergame (1-2) ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait.