Mbappé et Verratti feront le voyage au Portugal (RMC Sport)

Samedi, le PSG va décoller pour le Portugal pour effectuer un mini-stage à Faro afin de préparer le Final 8 de la Ligue des Champions et son quart de finale contre l’Atalanta Bergame. Ce jeudi soir, Saber Desfarges, journaliste RMC Sport, indique – via son compte twitter – que Thomas Tuchel a convoqué un groupe de 28 joueurs avec notamment quelques titis parisiens (Arnaud Kalimuendo, Timothée Pembélé, Kays Ruiz-Atil). Les blessés parisiens Marco Verratti, Kylian Mbappé et Layvin Kurzawa sont aussi du voyage. Le journaliste fait également savoir que tous les joueurs et le staff ont été testés au Covid-19 ce jeudi.