Mbappé : "Je suis prêt à tout donner pour aider l'équipe"

De retour dans le onze de départ après sa blessure à la cheville contractée en finale de Coupe de la Ligue face à l’AS Saint-Etienne (24 juillet dernier), Kylian Mbappé a livré un bon match en demi-finale de Ligue des champions face au RB Leipzig (noté 7/10 par la rédaction Canal Supporters). Après la rencontre, le numéro 7 parisien s’est exprimé sur sa blessure survenue il y a quelques semaines

“La vérité, c’est que le soir de la blessure face à Saint-Étienne, je pensais que c’était mort. J’ai pleuré toute la nuit. Je me suis dit le lendemain que j’allais tout faire, me soigner. Je me suis lancé dans un délire tout seul. Plus ça allait, plus j’avais des motifs d’espoirs. Je voulais faire partie de l’aventure. Je n’ai jamais voulu montrer que j’étais mal. J’ai aidé l’équipe contre l’Atalanta, et là je rejoue, c’est un énorme plaisir. C’est pas derrière moi. Je me sens mieux mais je suis obligé de jouer avec un strap très épais. Je n’ai plus de douleurs, a exprimé Mbappé dans des propos rapportés lequipe.fr. Je suis prêt à tout donner pour aider l’équipe. Ça sera le cas dimanche. Tout ce que je veux c’est gagner. Je vais laisser mon corps sur le terrain.”

En conférence de presse d’après-match, Kylian Mbappé a également évoqué sa relation avec son coéquipier, Neymar. “On partage les mêmes délires, on s’apprécie, le courant est passé immédiatement. On a un respect mutuel, on s’amuse et on prend beaucoup de plaisir. Et je pense qu’on s’est améliorés dans notre rapport aux autres. On est beaucoup moins centrés sur nous deux. On a su créer un contexte où on se soucie beaucoup plus des autres. Parce qu’on a compris que c’est avec les autres qu’on va réussir à gagner et qu’on ne le fera pas qu’à deux.”