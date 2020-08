Mbappé : “On va garder cette bonne humeur en étant sérieux”

Le match tant attendu arrive à grand pas. Dans moins de 24 heures, le PSG affrontera le FC Bayern Munich en finale de Ligue des champions. Et pour cette rencontre, le PSG devrait compter sur un effectif complet, une évènement rare cette saison. De son côté, Kylian Mbappé pourrait entrer encore un peu plus dans l’histoire du sport à seulement 21 ans. Après sa conférence de presse d’avant-match, le numéro 7 parisien a accordé un entretint exclusif à RMC Sport. Il est notamment revenu sur ses sensations, après sa blessure à la cheville contractée le 24 juillet dernier.

“Ça va mieux, je me sens bien. J’ai eu la chance d’avoir du rythme en demi-finale, c’est ce que je voulais. J’ai de meilleures sensations, je vais tout donner pour aider l’équipe à gagner. Est-ce que je serai à 100% ? Dans une finale, tout est possible, a déclaré Mbappé au média sportif. On est très relâchés. On sait qu’on va devoir entrer dans cette finale, mais c’est important de ne pas rentrer trop tôt dedans non plus. On va garder cette bonne humeur en étant sérieux, on arrivera dans cette finale prêts à tout donner.”

Lors de cet entretien, Kylian Mbappé a également rappelé son objectif de remporter cette Ligue des champions dans sa carrière. “Oui je réalise, c’est un objectif. J’ai toujours dit que je voulais marquer l’histoire. Maintenant, je ne vais pas la marquer tout seul. Avec tous les coéquipiers, on va essayer de tout donner. Mais c’était dans mes objectifs, je voulais remporter de grands trophées, j’ai l’opportunité d’en gagner un demain, je suis prêt.”