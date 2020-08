Mbappé : “Pour être le meilleur il faut battre les meilleurs”

Après avoir remporté la Coupe du monde avec les Bleus, le plus beau des trophées en club se propose à Kylian Mbappé (21 ans) : l’UEFA Champions League. Demain, l’attaquant se devra de faire des différences pour le PSG aux dépens du Bayern, il était 24 heures avant le choc en conférence de presse. Extraits choisis.

“Le PSG un grand d’Europe ? Demain, c’est l’occasion de rentrer dans un cercle. On connait l’importance du club à l’international. Si on gagne demain, on fera des débats si vous le voulez. On est concentrés sur le match. Que fait-on durant toutes ces heures ? Je ne fais rien de spécial, je ne suis pas le meilleur exemple… Demain sera un jour comme un autre jusqu’à 19h30, alors il faudra rentrer dans le match. Je me concentre au dernier moment, je n’ai pas de rituel particulier. J’aime parler avec mes amis, déconner avec le groupe… Il ne faut pas être trop concentré sur un match. Sinon, on le fait, on le refait. Il faut être ensemble et rigoler. Et marquer l’histoire ? Je suis venu au PSG pour cela, pour marquer l’histoire du football français, demain ce sera l’occasion. On a connu plusieurs désillusions depuis 2017. On n’a pas lâché, je n’ai pas lâché, je suis venu pour ça. Le défi de battre Neuer ? C’est un des meilleurs gardiens de l’histoire du foot. Pour être le meilleur il faut battre les meilleurs. On va jouer notre jeu et on verra comment ça se passe. Dans une ambiance de district ? (Rires) On aurait aimé que nos supporters soit là… mais ça reste la Champions League et on sent la pression autour de cette compétition. Cette édition est particulière, et on va s’en souvenir ! Les failles au Bayern ? C’est une grande équipe, on a étudié son jeu, un jeu qu’elle aime imposé. On a hâte d’être à demain. Les critiques du Tuchel ? j’ai entendu, mais c’est la meilleure saison du club ! Il a réussi à nous mettre dans les meilleures conditions. C’est un très grand entraîneur en qui on croit.”