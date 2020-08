Mbappé présent à l’entraînement collectif du PSG

Depuis deux jours, le Paris Saint-Germain se trouve au Portugal, à Faro, afin de préparer le Final 8 de la Ligue des champions et surtout son quart de finale face à l’Atalanta (mercredi 21h). Mais avant, les Parisiens continuent de s’entraîner pour préparer cette rencontre.

Les joueurs du club de la capitale avaient d’ailleurs une séance programmée en ce début de soirée. Et les nouvelles sont de plus en plus bonnes concernant Kylian Mbappé. L’attaquant parisien a participé à cet entraînement avec l’ensemble du groupe. Tout comme Juan Bernat, Thilo Kehrer ou encore Mauro Icardi. Les Parisiens, à l’image de Mbappé, semblent monter en puissance à deux jours du choc face à l’Atalanta.