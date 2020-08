Memphis : “On veut essayer de titiller le PSG, de gagner quelque chose”

Neuf jours après sa demi-finale d’UEFA Champions League, Lyon s’est imposé 4 à 1 contre Dijon en ouverture de la 2ème journée de Ligue 1 Uber Eats. Auteur de trois buts (dont deux penaltys), Memphis a répondu à quelques questions. Comme la possibilité de rejoindre le FC Barcelone. S’il devait rester à l’OL, le Néerlandais espère “titiller” le PSG puisque son club ne jouera que les compétitions domestiques.

“Ma relation avec Koeman est bonne. Il a été impliqué dans ma guérison, il est venu me voir plusieurs fois. Je n’ai pas encore parlé avec lui. Il est coach du Barça, je suis concentré sur Lyon. Je peux rêver de grands clubs (sourire). On verra ce qu’il se passe. Mais pour le moment je suis ici”, a commenté Memphis Depay. “Je prends beaucoup de responsabilités. Lyon m’a donné beaucoup de libertés et de respect, j’essaie de faire de mon mieux en retour. C’est décevant pour tout le monde qu’on ne joue pas la Ligue des champions. C’est frustrant. L’équipe a fait beaucoup de progrès, on l’a vu en Ligue des champions. On a gagné en confiance et on a progressé en expérience. On veut essayer de titiller le PSG. On essaiera de gagner quelque chose. Il faut rester concentré sur nos objectifs et travailler. On a une superbe équipe.”