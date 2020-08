Ménès : “C’est une courte défaite du PSG qui laisse des regrets”

C’est par le plus petit des écarts que le PSG a perdu dimanche soir face au FC Bayern (0-1) en finale de la Ligue des champions du côté de Lisbonne. Ce que de nombreux observateurs oublient ce matin dans leur analyse du match. Sans négliger le contenu, c’est sur cette base qu’il faut réfléchir. Ce que fait Pierre Ménès dans ses commentaires.

“La meilleure équipe l’a emporté“, juge Pierre Ménès sur son blog Canal Plus. “Dans ce match le PSG a eu trois grosses occasions. Mais il ne les a pas converties. […] Quand tu as des occasions face au Bayern, il faut les mettre au fond. Sinon, tu es puni. Le PSG n’a été puni qu’une seule fois, sur la tête de Coman, un joueur qu’il a formé. C’est une courte défaite qui laisse des regrets par rapport à la maladresse offensive des Parisiens. […] Et puis, le PSG a été très nettement dominé dans la possession de balle et a trop souvent paniqué dans la relance face au pressing. Du coup, Neymar a touché un nombre famélique de ballons quand Mbappé n’en a touché que 28. Dans les commentaires d’après-match, les attaquants du PSG vont être tenus pour responsables. […] Le symbole de cette équipe, c’est Neymar. Il a complètement raté son match. Pour tenir un peu mieux le ballon, il aurait fallu que Verratti soit en état de jouer. Or, son entrée a montré qu’il ne l’était pas. Alors voilà, c’est un échec comme le foot français en a l’habitude. Mais cela reste une finale. […] Désormais, le plus dur pour Paris va être d’aller jouer à Lens dans six jours. Avec une équipe qui devrait considérablement tourner. On devrait voir Icardi qui a disparu de la circulation sur et en dehors du terrain, Sarabia et d’autres. Il va falloir que le PSG se remette de cet échec et active son mercato. Parce que, après une première mi-temps plus que correcte, Kehrer a explosé face à Coman et il va peut-être falloir trouver un autre joueur à dimension technique au milieu pour pallier aux absences répétées de Verratti.”