Ménès : “De toute façon, rien ne sera jamais simple avec le PSG…”

Pour ses 50 ans le PSG a su jouer une nouvelle fois avec nos nerfs avant d’offrir une délivrance en fin de rencontre, le tout en 149 secondes. Paris est en demi-finale de l’UEFA Champions League. Le Final 8 se poursuit et d’autres émotions sont à venir. Pierre Ménès a commenté à chaud cette qualification des Rouge & Bleu.

“C’était hier le 50e anniversaire de la création du PSG, une belle date pour jouer un quart de finale de Ligue des Champions. Le match a été fou, à défaut d’être de bonne qualité et Paris a su montrer du caractère dans le money time pour s’imposer”, analyse le journaliste sur son blog Canal Plus. “Neymar a tout bien fait dans ce match, sauf le dernier geste. Il a mis les défenseurs de Bergame au supplice, les obligeant à accumuler les fautes sur lui, tout en ratant des choses qui ne sont pas de son niveau. Mais à l’arrivée, c’est lui qui donne le ballon à Marquinhos sur l’égalisation et c’est encore lui qui décale Mbappé sur le but victorieux de Choupo-Moting. « Ney » a donc répondu présent et on ne peut pas en dire autant de pas mal de ses coéquipiers. Et c’est là qu’on voit l’importance d’avoir pu faire cinq changements, ce qui a permis à Tuchel de tout changer. Parce que franchement, l’entraîneur s’était clairement trompé avec son milieu de terrain.“

“Alors je sais déjà qu’on va dire que Paris a eu de la chance, c’est le lot de la défiance permanente et absolue qu’inspire ce club, qui est quand même en demi-finale de la Ligue des Champions, poursuit Ménès. L’essentiel est fait. Maintenant, Navas est-il blessé ? Thiago Silva est-il blessé ? De toute façon, rien ne sera jamais simple avec ce club… Mais bon, on sait que sur le prochain match Mbappé débutera et que Di Maria sera de retour. Et c’est une bonne nouvelle car l’Argentin a manqué lui aussi. N’en déplaise à beaucoup, cette qualification est une bonne nouvelle pour le foot français.“