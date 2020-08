Ménès : “Quand Neymar est à ce niveau-là, le PSG ne peut pas perdre”

Mardi soir, le PSG s’est imposé 3-0 face au RB Leipzig et n’a laissé aucune chance aux Allemands afin d’atteindre la finale de la Champions League. Pierre Ménès se doutait que Paris ne trébucherait pas sur l’avant-dernière marche de la compétition continentale, sûr des qualités de Neymar, Di Maria et Mbappé.

“Le PSG avait certainement bien étudié le jeu du RBL. Ils ont été étouffés par le pressing des Parisiens, qui brillent pourtant assez rarement dans cet exercice”, commente Pierre Ménès sur son blog Canal Plus. “Le milieu Herrera-Paredes-Marquinhos a été remarquable, notamment les deux premiers nommés qu’on n’attendait peut-être pas à ce niveau-là. Personnellement, cela fait un moment que je réclame la présence de l’Argentin, car il apporte beaucoup au niveau de la récupération et de la gestion du ballon. […] Franchement, si on analyse la prestation des Parisiens dans son ensemble, il n’y a rien à jeter. La charnière centrale a été exceptionnelle avec mention spéciale à un énorme Kimpembé. Et devant, Di Maria est décisif sur les trois buts. Et puis, il y a Neymar. Certes, il n’a pas marqué même si cela se rapproche puisqu’il a tapé deux fois le poteau. Mais avec ses dribbles insensés, il a mis au supplice des Allemands qui ont commis sept fautes sur lui, et pas des petites fautes. Pour moi, quand “Ney” est à ce niveau-là, le PSG ne peut pas perdre. Le sera-t-il dimanche ? On verra. Ce qui est sûr c’est que Paris a enfin sur le terrain le joueur qu’il a payé 220M€ et qui doit faire la différence. […] Maintenant, il est évident qu’on va entendre et lire que Leipzig, qui était si fort et devait marcher sur le ventre du PSG, n’était en fait qu’une bouse. Mais bon, c’est le lot habituel des commentaires d’après-match sur le PSG. Quand Paris perd, c’est un scandale et quand il gagne, c’est que l’adversaire était nul. Je grossis le trait, c’est réducteur mais il y a un peu de ça quand même.”