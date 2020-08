Ménès : "Si on a droit au Bayern du 8-2, le PSG n’a aucune chance"

Le résultat de la finale de la Champions Leaguedimanche à Lisbonne dépendra surtout du niveau de performance du FC Bayern. C’est en tout cas ce que pense Pierre Ménès. Les Bavarois vus contre le Barça (8-2) en quart de finale sont inatteignables pour le PSG, affirme le journaliste. Par contre l’équipe allemande d’hier, en demi-finale contre l’Olympique Lyonnais, est prenable. A condition d’être efficace.

“On va attendre avec impatience la finale de dimanche entre le PSG et le Bayern. Une affiche que beaucoup avaient pronostiquée au début de ce Final 8. On aura le temps d’en reparler mais ce qu’on peut déjà dire, c’est que si on a droit au Bayern du 8-2, Paris n’a aucune chance“, lance Pierre Ménès sur son blog Canal Plus. “En revanche, si c’est le Bayern de ce mercredi soir face à Lyon, pas très inspiré, extrêmement lourd au niveau de sa défense centrale – surtout du côté de Boateng – et avec un Davies qui laisse parfois des boulevards dans son dos, le PSG avec Mbappé, Neymar et Di Maria aura des opportunités de marquer. À la différence des Lyonnais, les Parisiens devront se montrer réalistes. Ce qui n’a pas précisément été le point fort des joueurs de Tuchel jusqu’ici…“