Ménès sur Icardi : “Je l’ai toujours trouvé catastrophique”

Auteur d’une prestation pour le moins mitigée face à l’Atalanta, Mauro Icardi suscite énormément de réactions et de critiques depuis plusieurs jours. Et si certains le défendent et espèrent le voir titulaire face à Leipzig, ce n’est pas vraiment le cas de Pierre Ménès, qui n’apprécie pas vraiment le profil de l’ancien intériste.

“Catastrophique, je l’ai toujours trouvé catastrophique. Je ne vais pas changer d’opinion. Je déteste ces joueurs qui attendent le ballon devant et qui marquent des buts à six mètres face aux cages vides. On dit alors que c’est un buteur, mais je pense que l’on doit faire beaucoup plus dans un club comme le PSG“, a estimé Ménès au cours d’un live instagram.