Ménès verrait bien Gueye partir et le PSG recruter un milieu “plus à l’aise avec la balle”

Après un match exceptionnel contre le Real Madrid (3-0), Idrissa Gueye a par la suite baissé en intensité, ne réussissant pas à se montrer performant dans ses matches, des blessures stoppant aussi sa progression au cours de la saison. Pour Pierre Ménès, le PSG devrait songer à se séparer de l’international sénégalais, pour que les Rouge & Bleu recrutent un milieu plus à l’aise avec le ballon.

“Je pense que le PSG peut en tirer une bonne somme dans les 15 ou 20 millions d’euros. C’est bien pour lui qu’il parte et que le PSG recrute un milieu de terrain plus à l’aise avec la balle, plus fort techniquement, assure le chroniqueur du CFC dans une interview accordée à Senego. Il a une bonne cote en Angleterre, il ne devrait avoir aucune difficulté à retrouver la Premier League. Je pense que Idrissa Gana Gueye a eu beaucoup de difficultés après son super match en septembre contre le Real de Madrid. Sa blessure lui a coupé son élan. Il manque de densité dans le jeu. Il manque trop de personnalité.“