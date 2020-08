Mère de Ruiz-Atil : “Kays veut porter le maillot parisien avec fierté”

Ce mercredi, le PSG affrontait le FC Sochaux (1-0) lors de son ultime amical à une semaine de l’Atalanta. Un match qui a surtout permis à Thomas Tuchel de voir évoluer ses habituels remplaçants, la majeure partie de ses cadres n’ayant pas participé à cette partie, et surtout beaucoup de nouvelles têtes avec de jeunes joueurs prometteurs, à l’image de Kays Ruiz-Atil.

Dans un entretien accordé au Parisien, la mère de ce dernier a d’ailleurs exprimé la satisfaction de son fils de pouvoir côtoyer le monde professionnel au Paris Saint-Germain. Elle explique également que la priorité de Kays Ruiz-Atil est de s’intégrer, dans la durée, au sein de ce groupe rouge et bleu.

“C’est que du bonheur pour lui. Il travaille pour prouver qu’il s’aguerrit progressivement. Kays a envie de porter le maillot parisien avec fierté. Il sait que plus on lui donne du temps de jeu, et plus il prend confiance en lui. Il écoute beaucoup les joueurs pros et se sent très à l’aise dans l’effectif professionnel. S’intégrer au club est sa priorité.“