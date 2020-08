Messi aurait également pris contact avec Di María pour évoquer le PSG (LP)

Depuis l’annonce d’un éventuel départ de Lionel Messi du FC Barcelone, la presse sportive est en ébullition afin de connaître la future destination du joueur de 33 ans pour la saison 2020-2021. Si selon plusieurs médias, Manchester City est considéré comme le grand favori pour accueillir l’Argentin, le PSG fait également partie des pistes sérieuses pour la venue du natif de Rosario. Comme évoqué plus tôt dans la journée par L’Équipe et France Football, l’intérêt du PSG pour La Pulga est réel. De plus, Neymar Jr – son ancien coéquipier au FC Barcelone (2013-2017) – serait en contact avec Messi afin de le convaincre de rejoindre le PSG.

Et selon les informations du Parisien, le sextuple Ballon d’Or a parlé à un autre joueur de l’effectif parisien. En effet, Lionel Messi aurait également contacté Ángel Di María – son coéquipier en sélection argentine – afin d’évoquer le PSG. “Il n’aurait pas exclu de les rejoindre à Paris” même si Manchester City reste en pôle position dans ce dossier, précise LP. Ainsi, Di María et Neymar “ont jugé l’idée suffisamment séduisante pour la faire remonter à Leonardo.”

Cependant, le directeur sportif du PSG “n’est pas transcendé par le projet et que celui-ci ne peut être déployé que sur une directive de l’émir du Qatar.” Outre l’aspect économique complexe concernant ce type d’opération, des sources internes du club estiment que le PSG a besoin avant tout de renforcer d’autres postes (latéral droit et milieu de terrain notamment) et que Neymar et Kylian Mbappé “suffisent amplement à porter l’attaque parisienne et le projet du club.” De plus, le départ de Lionel Messi n’est pas encore acté car “le Barça refuse pour le moment obstinément d’accepter l’idée même d’un départ de son icône”, conclut Le Parisien.

Statistiques 2019-2020 de Lionel Messi*

Liga : 33 matches disputés (2.879 minutes) – 25 buts et 21 passes décisives

: 33 matches disputés (2.879 minutes) – 25 buts et 21 passes décisives Ligue des champions : 8 matches disputés (661 minutes) – 3 buts et 4 passes décisives

: 8 matches disputés (661 minutes) – 3 buts et 4 passes décisives Coupe du Roi : 2 matches disputés (180 minutes) – 2 buts et 1 passe décisive

: 2 matches disputés (180 minutes) – 2 buts et 1 passe décisive Supercoupe d’Espagne : 1 match disputé (90 minutes) : 1 but

*Source : Transfermarkt