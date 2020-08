Messi coûterait entre 130 et 140 millions d’euros par an au PSG selon Vincent Chaudel

C’était la bombe d’hier soir, Lionel Messi aurait fait savoir à ses dirigeants qu’il comptait quitter le FC Barcelone cet été, souhaitant même utiliser la clause de son contrat qui lui permet de quitter le Barça libre de tout contrat (alors qu’il a encore un an de contrat). Très vite, la presse du monde entier a expliqué que le PSG, Manchester City et l’Inter Milan pourraient sauter sur l’occasion. Mais concrètement combien coûterait La Pulga aux Rouge & Bleu. Selon Vincent Chaudel, économiste du sport, l’Argentin (33 ans) coûterait entre 130 et 140 millions d’euros par an au club parisien.

“Si Messi devait arriver au PSG avec un niveau salaire équivalent à ce qu’il touche aujourd’hui (86 millions d’euros bruts par an), on serait sur un coût global pour le club qui avoisinerait les 130-140 millions d’euros par an, salaires, charges salariales et patronales inclus, dresse l’économiste pour RMC Sport. C’est quelque chose de colossal. C’est plus que le budget de l’OM. Vu le contexte du fair-play financier, le contexte Covid et le contexte géopolitique, l’opération semble très compliquée. Économiquement, si le PSG vient de se sortir des griffes du fair-play financier, ce n’est peut-être pas pour s’y remettre tout de suite.”

Au rayon des rumeurs autour de cette bombe, ESPN, via son journaliste Jorge Nicola, tente d’expliquer que Lionel Messi a contacté…Neymar pour lui demander de le rejoindre à Manchester City. Une “information” à prendre avec de grosses pincettes.